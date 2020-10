È positivo al coronavirus ma va al negozio della moglie: denuncia e attività chiusa

È successo a Toritto, in provincia di Bari. Nei guai sono finiti un uomo di 56 anni, che non ha rispettato la quarantena, e la consorte, che ha consentito ad una persona positiva di entrare nel punto vendita

Un uomo di 56 anni risultato positivo al tampone per il coronavirus, invece di rispettare la quarantena obbligatoria, è uscito di casa e si è recato nel negozio della moglie per aiutarla nelle sue attività.

Il caso arriva da Toritto, in provincia di Bari, dove i carabinieri della Compagnia di Modugno, impegnati in controlli anticontagio, hanno sorpreso e denunciato per epidemia colposa il 56enne.

Allo stesso modo è stata sanzionata la moglie per aver consentito a persona positiva di accedere nell’esercizio commerciale con segnalazione alla Prefettura per la sospensione dell’attività che è stata poi immediatamente chiusa.

Sempre nel Barese, a Biritto, i carabinieri hanno denunciato un 35enne che passeggiava senza mascherina, rifiutandosi di indossarla anche dopo l'invito dei militari. L'alterco si è concluso con gli insulti ai danni dei carabinieri, che sono valsi all'uomo anche una denuncia per minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.