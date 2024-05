L'ufficio postale fatto esplodere dai ladri

Vetrate distrutte, sedie proiettate oltre l'edificio e macerie. Un boato nella notte e l'esplosione, così potente da devastare l'intero ufficio postale in piazza Papa Giovanni XXIII a Brugherio, popoloso comune in provincia di Monza e Brianza. I ladri sono entrati in azione nella nottata di mercoledì 1° maggio: intorno alle due e mezza il quartiere è stato risvegliato da un forte boato a causa di una deflagrazione che ha colpito l'ufficio delle Poste.

I malviventi sono fuggiti via mentre sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora indagano sull'episodio. Non è al momento noto se i ladri siano riusciti a fuggire con il bottino e a quanto ammonti. L'obiettivo della banda era con tutta probabilità lo sportello automatico dell'ufficio postale dove, da giovedì 2 maggio, sarebbero anche state in pagamento le pensioni, ma i danni riportati hanno coinvolto l'intero edificio, con pezzi di detriti proiettati anche a diversi metri di distanza. Sono in corso le indagini.