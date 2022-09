Scompare dopo essere uscita di casa per andare a scuola: trovata la bici

Sono riprese questa mattina le ricerche della 18enne trentina scomparsa sabato 24 settembre 2022 dopo essere uscita di casa per andare a scuola con la sua bicicletta elettrica. Le tracce della ragazza si sono perse subito dopo aver lasciato l’istituto scolastico, nel tragitto per tornare alla propria abitazione. A lanciare l’allarme i genitori dell’adolescente non vedendola rientrare, dopo aver sentito parenti ed amici. Le ricerche si concentrano nell'area boschiva che circonda la località Pramarquart sulla Marzola, sopra il Cimirlo e il centro abitato di Povo, in Val Pusteria.

Poche ore dopo la scomparsa della ragazza sono stati ritrovati lo zaino e la bicicletta a pedalata assistita, ma di lei nessuna traccia. Alcuni soccorritori avrebbero sentito delle urla: la voce di una ragazza che chiedeva aiuto. Le ricerche della 18enne trentina, che vedono la partecipazione di croce rossa, polizia, vigili del fuoco, soccorso alpino e unità cinofile (50 unità in tutto), sono proseguite ininterrottamente sabato e domenica fino alle 20.30 ma senza successo. Sono stati fatti volare anche dei droni per setacciare dall’alto la zona.