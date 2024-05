Precipita dall'areofune e muore a soli 41 anni

Una donna di 41 anni è morta oggi, domenica 5 maggio, a Bema comune di poco più di 100 abitanti in provincia di Sondrio, sulle alpi Orobie in Valtellina, dopo essere precipitata dell'impianto sportivo di un aerofune.

Ancora da chiarire, al momento, la dinamica di quanto è avvenuto all'impianto sportivo della "Fly Emotion" che porta i turisti in cerca di ebbrezze mozzafiato, attraverso un impianto a fune in sicurezza, dall'abitato di Bema all'altro versante della montagna, sospesi nel vuoto. I tecnici del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco, allertati attorno alle 12.22 intervenuti prontamente non sono purtroppo riusciti a salvare la vita della donna. Sul luogo dell'incidente l'elicottero di Areu, il Soccorso Alpino di Morbegno, i Vigili del fuoco e i carabinieri.

Secondo una delle ipotesi ora all'esame, la donna a pochi metri dalla stazione di arrivo si sarebbe sentita male, forse per un infarto. E per questo avrebbe compiuto dei movimenti, che ne avrebbero determinato la caduta. Frammentarie al momento le informazioni disponibili. Alcuni testimoni oculari hanno raccontato di aver visto la donna scendere lungo il tirante di ferro in posizione eretta, anziché prona. Si indaga ora sull'esatta dinamica della caduta della donna.