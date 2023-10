Cade nel vuoto per sette metri: 18enne si salva miracolosamente

Una ragazza di 18 anni è precipitata da sette metri di altezza mentre era in compagnia di due amici minorenni in uno stabile abbandonato nel Riminese. La giovane ha riportato varie fratture ma non è in pericolo di vita. Viva per miracolo, è stata ricoverata al Bufalini di Cesena.

L'incidente è avvenuto mentre la 18enne insieme a due amici di 17 anni stavano visitando un sito in disuso a Bellaria Igea Marina, in via della Fornace 21. I tre giovani questa mattina si erano arrampicati sul piano ammezzato e la ragazza è precipitata nel vuoto. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Bellaria per i rilievi del caso.

