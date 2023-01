Precipita ultraleggero: muore il pilota

Terribile incidente aereo. I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti nel pomeriggio di oggi 14 gennaio, poco prima delle ore 16, per un elicottero ultraleggero che è precipitato nella zona di Iolo. Dai primi accertamenti sembra che il velivolo abbia urtato i cavi dell'alta tensione e sia poi caduto su un terreno vicino ad alcune abitazioni. Il pilota, unico occupante, è stato estratto dalla cabina del velivolo ma, dopo vari tentativi di rianimazione il medico ha dichiarato il decesso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi, tre ambulanze del 118 e i Carabinieri. Dell'accaduto è stato avvisato anche l'Enac, l' Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, per gli accertamenti di competenza.