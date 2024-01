Il preside del liceo aggredito e preso a schiaffi. Valditara: "Fatto grave e inaccettabile"

Colpito con uno schiaffo dal padre di un'alunna. È quanto denuncia Aldo Trecroci, preside del liceo scientifico Scorza di Cosenza (nonché consigliere comunale nella stessa città), che sarebbe stato aggredito all'interno dell'istituto scolastico al culmine di una lite. "Il padre della studentessa lamentava il mancato inserimento della figlia, per mancanza di posti, all'interno di un Pcto, nuova denominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, da svolgersi in ambito medico. Sulla base delle preferenze fornite dall’alunna, l'abbiamo iscritta in un altro gruppo analogo per finalità al precedente", ha raccontato Trecroci a Cosenza Channel.

Tra i due sarebbe nata una discussione ben presto degenerata. Lo schiaffo avrebbe fatto cadere a terra Trecroci che si è poi recato in ospedale e successivamente in questura per sporgere denuncia."È la prima volta che mi capita un episodio del genere - ha aggiunto il dirigente scolastico - proprio ad un passo dalla chiusura della mia carriera".

Il sindaco: atto di violenza da condannare senza mezzi termini

L'episodio è stato condannato dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Il preside, scrive il primo cittadino, "è stato fatto oggetto di un atto di violenza che condanno con fermezza e senza mezzi termini".

"In ciò - si legge in un post condiviso da Caruso su Facebook - v’è anche una mia forte preoccupazione per il contesto in cui si è svolo l’atto di aggressione che è quello dell’istituzione scolastica, il cui compito fondamentale è quello di preparare il cittadino di domani attraverso il rispetto delle regole, della convivenza civile e democratica a cui concorre a pieno titolo anche e soprattutto la famiglia. L’episodio di aggressione al dirigente Trecroci da parte di un genitore è l’ennesimo che si registra. Ciò conferma, purtroppo, che nella società attuale anche e soprattutto la famiglia sta attraversando un momento di crisi profonda in cui è sminuito il compito educativo genitoriale".

Valditara: fatto grave e inaccettabile

"Esprimo la mia solidarietà al dirigente del liceo 'Scorza' di Cosenza, aggredito da un genitore" dice invece in una nota il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "È un fatto grave e inaccettabile - aggiunge il ministro -, che potrebbe costituire anche un danno di immagine per lo Stato. Ho già provveduto in tal senso a chiedere all’Avvocatura dello Stato di accertare se sussistano i presupposti per esercitare un'eventuale azione di risarcimento contro l'autore dell'aggressione. I dirigenti, i docenti e tutto il personale delle nostre scuole vanno rispettati, e tutti devono sapere che lo Stato è con loro contro ogni aggressione".