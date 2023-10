Preside toglie i crocifissi a scuola: "Non siamo in chiesa"

È polemica alla scuola media 'Focherini' di Carpi, in provincia di Modena, dove la dirigente scolastica, Federica Ansaloni, ha dato indicazione di togliere il crocefisso dalle aule con il ritorno degli alunni fra i banchi. "È un simbolo religioso", spiega la preside precisando che non tutti i genitori degli studenti avrebbero gradito il simbolo religioso in classe. "Qui siamo in una scuola, non in una chiesa - afferma la preside Ansaloni, dirigente dell'istituto comprensivo Carpi Nord in cui appunto rientrano le Focherini -. Per questo ho ritenuto di fare togliere i crocifissi dalle aule, questa estate, in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione e pittura dei locali dell'istituto".

In merito alla possibilità di una ricollocazione degli stessi, la preside sottolinea: "Siamo una comunità scolastica. Se i docenti o i genitori dovessero manifestare la necessità di affrontare il tema, lo faremo in Collegio Docenti, ma a oggi la questione non è ancora stata sollevata dai professori e dalle famiglie".

Una decisione che però sta sollevando molti malumori tra i genitori e non solo: un gruppo di professori dello stesso istituto ha, infatti, scritto una lettera indirizzata alla dirigente scolastica per chiedere spiegazioni sulla disposizione di fare rimuovere il crocifisso "da tutte le aule d'istituto, anche di segreteria, nel nostro plesso". Malumore che sarebbe condiviso da parte dei genitori, in particolare perché "il provvedimento non trova riscontro in nessuna attuale normativa scolastica". La dirigente scolastica dal canto suo replica spiegando di non essere a conoscenza della lettera.

Lo sconcerto dei docenti firmatari è legato anche al fatto che "nei plessi delle elementari e delle materne risulta che il personale docente e Ata, in alcuni casi, non ha dato seguito alla direttiva e in tali sedi tuttora i crocefissi sono in aula, mentre nella secondaria di primo grado e in altri plessi, se pur con perplessità, i crocifissi sono stati rimossi".

Ovviamente il caso è finito sotto gli occhi del leader della Lega Matteo Salvini. "La priorità di questa 'preside': strappare i Crocifissi da tutte le aule scolastiche. Professori e genitori increduli, io con loro", scrive sui social il vicepremier commentando la scelta della dirigente Ansaloni.