Il presidente di seggio non si presenta: trovato senza vita nel suo letto a 32 anni

Lo aspettavano sabato 9 giugno al seggio elettorale di Fossalunga di Vedelago, in provincia di Treviso, dove avrebbe dovuto ricoprire la carica di presidente e svolgere le pratiche preliminari in vista dell'apertura delle votazioni. Gli scrutatori lo hanno atteso a lungo, ma purtroppo Nicolò Zamperin, 32 anni, non è mai arrivato.

Il malore

Il giovane, riporta TrevisoToday, è stato trovato senza vita nel proprio letto dai genitori, stroncato probabilmente da un malore che lo ha colto nel sonno senza lasciargli scampo. Inutili i tentativi di soccorso da parte di medico e infermieri del 118 allertati immediatamente dalla famiglia. I sanitari non hanno potuto che che constatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale di Castelfranco Veneto in attesa che i genitori scelgano se richiedere o meno l'esame autoptico per accertare le esatte cause di una morte così improvvisa.

La tragedia ha lasciato sotto choc la comunità di Fanzolo, mentre messaggi di cordoglio continuano ad arrivare da amici, colleghi, ex compagni di università. La data del funerale dovrebbe essere decisa in queste ore.