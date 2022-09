Imprenditore picchiato e costretto a pagare 400mila euro per un prestito da 40mila

Un prestito da quarantamila euro è costato a un imprenditore pugliese dieci volte tanto: è stato costretto a consegnare ai suoi aguzzini 400mila euro in dieci anni. E' quanto hanno ricostruito i carabinieri che hanno arrestato cinque persone residenti nei comuni di Bari, Triggiano e Rutigliano. Rispondono di usura, estorsione aggravata dal metodo mafioso, spaccio di sostanza stupefacenti e favoreggiamento. Tre indagati sono in carcere, uno agli arresti domiciliari) mentre un'altra persona è stata sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia da parte della vittima. Secondo l'accusa un 41enne e il fratello 46enne - in concorso con la madre 67enne e un 72enne di Bari che avrebbe ricoperto il ruolo di mediatore - avrebbero imposto all'imprenditore di pagare interessi usurai pari a 4mila euro mensili a fronte di un prestito di 40mila euro, fino a pretendere. , per il ritardo nel pagamento delle rate, interessi di mora fino a 9.500 euro mensili.

Secondo l'accusa i due fratelli, tra il 2008 e il 2018, avrebbero usato la violenza per costringere l'imprenditore a pagare. "Ti spacco i denti", "Ti uccido", "So dove vivi e ti vengo a cercare", sarebbero le frasi rivolte alla vittima e pronunciate "avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla nota appartenenza del 46enne al clan Parisi", spiegano gli inquirenti. In un'occasione, l'imprenditore sarebbe finito in ospedale, dopo essere stato picchiato, per trauma cranico e contusione alla piramide nasale, mentre in un altro episodio la vittima sarebbe stata presa a calci, schiaffi e ginocchiate. Le minacce sarebbero state rivolte anche nei confronti dei familiari dell'imprenditore, tanto che la sorella aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. In dieci anni l'imprenditore avrebbe consegnato beni per un valore complessivo tra i 300 e i 400mila euro e venduto sottocosto un appartamento e alcuni veicoli agricoli.