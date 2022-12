La banda degli usurai che concede soldi in prestito con tassi del 900%

Commercianti, operai, piccoli imprenditori. Sono le vittime preferite di una banda di usurai attiva in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato otto persone: quattro sono in carcere e altrettante ai domiciliari. Sono accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata all’usura, all’estorsione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della Compagnia di Velletri hanno anche eseguito il sequestro preventivo di soldi, Rolex e gioielli per un valore complessivo di oltre 400.000 euro.

Secondo l'accusa gli otto indagati erano attivi nella zona dei "Castelli Romani", in particolare Ardea, Santa Marinella e Roma. Le vittime sarebbero 58 tra commercianti, piccoli imprenditori e operai. Sarebbero stati applicati tassi d’interesse che, in alcuni casi, superavano il 900% del credito erogato. I reati di usura vengono contestati anche ad altre tre persone indagate in stato di libertà. Due sarebbero organiche all'associazione mentre la terza sarebbe coinvolta solo in un caso. Sono anche stati sequestrati 50 grammi di cocaina e 750 di hashish.