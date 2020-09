L'ex sacerdote Don Felice La Rosa è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di atti sessuali con minori. La notizia è riportata dai quotidiani locali calabresi. A carico di La Rosa, ex parroco di Zungrì, in provincia di Vibo Valentia, è stata eseguita da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dell'aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Marco Lojodice.

Don Felice La Rosa: l'ex parroco arrestato per aver fatto sesso con un 16enne

I fatti contestati all'ex parroco risalgono allo scorso anno. La Rosa era stato sorpreso dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro in auto, tra Rosarno e San Ferdinando, con un sedicenne di nazionalità bulgara di cui avrebbe abusato dietro il pagamento di una somma di denaro. Difeso dagli avvocati Guido Contestabile e Pietro Antonio Corsaro, per lo stesso reato il prete era stato arrestato nel 2016 e condannato in via definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Al parroco, che ora si trova ai domiciliari nella sua casa di Calimera (frazione di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia), viene contestato di aver dato denaro a un sedicenne di nazionalità bulgara in cambio di rapporti sessuali, mentre in una secondo caso il delitto sarebbe stato solo tentato.

L'arresto, disposto dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della procura, poggia sull'inchiesta condotta dai poliziotti del commissariato di Gioia Tauro, che un anno fa hanno sorpreso l'ex parroco in auto col sedicenne bulgaro. Nel prosieguo delle indagini, poi, gli inquirenti hanno accertato gli atti sessuali che l'ex parroco avrebbe compiuto o tentato di compiere con minorenni bulgari fra Rosarno e San Ferdinando, sempre in cambio di denaro. Nel settembre del 2019, don Felice La Rosa era stato arrestato in seguito alla condanna a 2 anni e 4 mesi per induzione alla prostituzione minorile, una pena che ha già scontato. L'ex parroco è inoltre imputato in un diverso procedimento per possesso di materiale pedopornografico.