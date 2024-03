Il giallo del prete positivo alla coca dopo l'incidente e scomparso nel nulla

Non si hanno notizie di don Daniel Arturo Cardenas, il sacerdote di Rivisondoli (L'Aquila), che nella notte di domenica 10 marzo è rimasto coinvolto in un incidente stradale, risultando poi positivo al test sulla droga effettuato in ospedale a Sulmona, dove è stato medicato assieme a un'altra persona rimasta ferita. Il parroco nelle ultime ore si sarebbe reso irreperibile, in attesa di capire quali saranno i provvedimenti che arriveranno nei suoi confronti. L'incidente è avvenuto poco dopo le 23 sulla statale 17: la Toyota guidata dal prete, di origini colombiane, ha riportato gravissimi danni dopo lo scontro. Il religioso è invece risultato positivo al test sull'assunzione di cocaina: le forze dell'ordine gli hanno ritirato la patente ed è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Adesso, secondo quanto riportano i media locali, il sacerdote sarebbe "sparito" nel nulla: l'uomo avrebbe lasciato come domicilio una casella dell'ufficio postale di Pescocostanzo, un paese confinante con Rivisondoli, dove Cardenas era stato parroco e rettore della basilica di Santa Maria del Colle, prima di essere trasferito. Nell'ottobre del 2022 era rimasto coinvolto in un altro incidente stradale: in quel caso abbandonò l'auto distrutta sul luogo dell'incidente, giustificando il comportamento con l'impellenza di andare a celebrare messa. Il sacerdote era stato anche accusato di aver sottratto alcune somme di denaro dalle offerte, ma su questa vicenda non esistono denunce presentate alle forze dell'ordine.

Nel frattempo, il vescovo della diocesi Sulmona Valva, Michele Fusco, ha indetto una riunione del collegio dei consultori per decidere quali provvedimenti prendere. "Siamo dispiaciuti per l'incidente e siamo vicini a don Daniel Arturo Cardenas - si legge in una nota dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi -. Lo accompagniamo con la preghiera in questo momento particolare ed esprimiamo la nostra vicinanza alla comunità parrocchiale e seguono con attenzione la situazione".