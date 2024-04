Violenze sessuali su una 13enne, il prete sapeva ma non parlò invocando il "segreto confessionale"

Era a conoscenza degli abusi sessuali perpetrati ai danni di una ragazzina appena 13enne, ma non disse nulla. Questa l'accusa che dovrà affrontare sul banco degli imputati un sacerdote 56enne di Taranto, rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento per violenza sessuale che si è già concluso con una pena di 7 anni di carcere per un 47enne di Taranto.

Gli abusi nella casa alloggio e il segreto confessionale invocato dal parroco

La ragazzina, 13enne all'epoca dei fatti, era ospite in quei giorni in una casa alloggio religiosa in cui il 47enne svolgeva il ruolo di assistente spirituale. L'inchiesta è partita dalla querela presentata dai genitori della stessa minore, che erano venuti al corrente delle attenzioni morbose dell'uomo, che, tuttavia, si sarebbe spinto ben più in là: palpeggiamenti, violenze, lo scatto di alcune foto senza consenso.

Nei confronti dell'assistente spirituale la pm Vittoria Petronella aveva chiesto 9 anni di reclusione, ma il rito abbreviato con il quale si è svolto il procedimento ha assicurato al 47enne la riduzione di un terzo della pena.

La stessa pm ha chiesto il rinvio a giudizio del prete, ora accolto dal gup: il sacerdote, chiamato a riferire sui comportamenti di cui era accusato il 47enne, aveva infatti taciuto appellandosi al segreto confessionale ma, secondo la procura, in realtà il parroco sarebbe stato più volte messo a conoscenza delle violenze non solo in confessionale, ma anche da parte della stessa sorella della 13enne.