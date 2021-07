Il primario in piazza con i "no green pass": si valutano provvedimenti disciplinari

Si valutano provvedimenti disciplinari per il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Maggiore di Novara che sabato ha partecipato alla manifestazione ad Alessandria contro l'introduzione del green pass obbligatorio in numerose attività.

Pietro Luigi Garavelli, che era stato nominato qualche giorno fa Cavaliere della Repubblica per il suo impegno nelle cure domiciliari del coronavirus, ha detto di non essere un no vax e di non essere assolutamente contrario ai vaccini, anzi. Garavelli ha spiegato di aver partecipato alla manifestazione, parlando con un megafono, per informare i presenti e per spiegare alcuni punti, perché secondo la sua opinione le informazioni sui vaccini non sono sufficientemente chiare. Lui stesso, ha dichiarato, è stato vaccinato, così come la sua famiglia.

L'ospedale Maggiore di Novara, in cui Garavelli lavora come primario, ha fatto sapere che sta svolgendo attente valutazioni per l'adozione di eventuali procedimenti disciplinari. Anche l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri sta prendendo una decisione su eventuali sanzioni nei confronti del primario. "Stiamo valutando – ha spiegato il presidente Federico D’Andrea – se esistono i presupposti per un'azione disciplinare e se sarà il caso apriremo un procedimento. Esiste un Codice deontologico che obbliga i medici a tenere determinati comportamenti. La violazione di queste regole implica l’adozione di misure specifiche: si va dall' 'avvertimento' alla 'censura' per arrivare alla sospensione e alla radiazione. L'Ordine provinciale fin dal primo momento ha sostenuto la campagna vaccinale: il vaccino è uno strumento importantissimo con il quale i sanitari si possono garantire contro il Covid-19 e, di conseguenza, garantire anche i cittadini. E il green-pass si inserisce perfettamente tra i provvedimenti che si possono adottare per contenere la pandemia".