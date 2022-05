Primo maggio di tensione per i cortei dei lavoratori

Tensione al corteo del primo maggio, a Torino, tra le forze dell'ordine e un gruppo di lavoratori del food delivery che chiedeva di sfilare "per portare la loro voce di sfruttati". I rider hanno cercato di entrare nel corteo da Galleria San Federico, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine in assetto anti sommossa.

"Il primo maggio per noi è un giorno di lotta in cui, ancora una volta, vogliamo ribadire che le condizioni in cui lavoriamo sono inaccettabili e che siamo stufi di morire in strada per qualche euro", dicono i rider, che hanno acceso alcuni fumogeni sotto i portici di via Roma. Scanditi slogan contro Cgil, Cisl e Uil.

A Trieste sono scesi in piazza anche i rappresentati del movimento "No Green pass" che hanno apostrofato i sindacati come "servi di Draghi" per l'accettazione del certificato verde al lavoro.