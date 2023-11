Processo Ciro Grillo, la ragazza che denunciò lo stupro piange in aula: "Non riuscivo nemmeno a urlare"

"Io volevo urlare ma non ci riuscivo. Volevo gridare ma ero come paralizzata. Non sentivo il mio corpo e neppure le mie braccia, non riuscivo a muovermi...". È a testimonianza shock della della ragazza italo-norvegese che ha accusato Ciro Grillo, il figlio del comico e fondatore dell'M5s, e altri tre amici genovesi, di violenza sessuale di gruppo. Si tratta di Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

All'epoca dei fatti la ragazza aveva 19 anni. La giovane, oggi 23enne, ha deposto per la prima volta dall'inizio del processo cominciato oltre un anno fa e ha ripercorso quanto accaduto durante la vacanza in Costa Smeralda del luglio 2019.

In particolare la studentessa ha raccontato la serata del 16 luglio 2019, data in cui si sarebbe consumata la violenza nei suoi confronti. Il racconto è partito dalla serata trascorsa al Billionaire, noto locale di extralusso di Porto Cervo.

Una notte che sarebbe stata, secondo quanto riferito dalla ragazza, caratterizzata dalla violenza ancor prima del momento del presunto stupro di gruppo. "A un certo punto, quella notte, fui costretta a bere della vodka dalla bottiglia. Vittorio (Lauria, uno dei quattro accusati della presunta violenza di gruppo ndr) mi afferrò la testa con la forza e con una mano mi teneva il collo e con l'altra mi forzava a bere" ha confessato la giovane davanti ai pm.

Ma, durante l'udienza, non ha retto all'emozione ed è scoppiata in lacrime quando ha rievocato la presunta violenza di gruppo consumata ai suoi danni tra il 16 e 17 luglio nella notte trascorsa nella villetta di Porto Cervo della famiglia Grillo. I giudici hanno deciso così di sospendere temporaneamente la deposizione della ragazza.

È stato quindi proposto di far proseguire la deposizione proteggendo la teste con un paravento, ma l'istanza è stata respinta. Dopo una pausa temporanea, la giovane ha comunque continuato a rispondere alle domande del pm Gregorio Capasso.

La giovane avrebbe ammesso anche che le violenze avrebbero avuto un pesante impatto anche sulla sua vita: "Oggi faccio atti di autolesionismo e ho disturbi alimentari" ha confessato davanti ai pm.

La studentessa è assistita dall'avvocata Giulia Bongiorno. Gli imputati non erano presenti in aula. La presunta vittima era comparsa il 22 settembre in aula, per la prima volta dall'inizio del processo, accompagnata dai suoi legali, ma non aveva potuto assistere alla deposizione dell'amica 'Roberta', testimone chiave del processo.

Nel frattempo sono state fissate altre due udienze: dopo quelle già previste per il 13 e 14 dicembre, quando proseguirà l'esame della ragazza italo-norvegese, si andrà al 31 gennaio e all'1 febbraio 2024.

Continua a leggere su Today.it...