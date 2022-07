Amianto killer, clamoroso errore: la chiavetta usb non va, salta la sentenza

La chiavetta Usb dove si trova "il 90% degli atti" del processo Eternit bis è inservibile e la Corte d'appello è costretta a un rinvio. Il colpo di scena oggi, era in programma la sentenza. "Siamo mortificate - hanno spiegato i giudici - ma quando siamo andate a cercare un certo passaggio di una consulenza tecnica non abbiamo trovato nulla. È come se la chiavetta fosse vuota o danneggiata".

L'ìmputato è l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, per il quale il procuratore generale Pellicano aveva chiesto la conferma della condanna a 4 anni per la morte di due persone dovuta, secondo l'accusa, all'amianto lavorato nello stabilimento di Cavagnolo.

A Novara si sta celebrando in questi mesi un processo dove invece l'accusa è di omicidio con dolo per i decessi avvenuti a Casale Monferrato.