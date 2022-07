Serena Mollicone, a 21 anni dall'omicidio oggi la sentenza: in aula anche i genitori di Marco Vannini

È il giorno della sentenza per l'omicidio di Serena Mollicone: nella giornata di oggi, venerdì 15 luglio, la Corte d'Assise del tribunale di Cassino emetterà il verdetto: sotto processo l'ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce (Frosinone), il maresciallo Franco Mottola, la moglie Anna Maria ed il figlio della coppia, Marco. Tutti e tre devono rispondere del reato di omicidio volontario ed occultamento di cadavere. Per la Procura di Cassino, che insieme ai carabinieri del comando provinciale di Frosinone ha riparto le indagini, i tre componenti della famiglia Mottola quel maledetto 1° giugno del 2001 avrebbe lasciato morire soffocata la diciottenne di Arce dopo che era stata aggredita e fatta sbattere con la testa, contro la porta di uno deglli alloggi di servizio presenti nella struttura militare.

Sotto processo anche l'ex vice comandante, il luogotenente Vincenzo Quatrale, accusato di concorso in omicidio ed istigazione al suicidio nei confronti del brigadiere Santino Tuzi e l'appuntato Francesco Suprano accusato invece del reato di favoreggiamento. I cinque si sono sempre professati innocenti.

I pubblici ministeri Maria Beatrice Siravo e Maria Carmen Fusco al termine di una lunga e circoscritta requisitoria hanno chiesto la condanna a 30 anni di reclusione per l'ex maresciallo Franco Mottola, 24 anni per il figlio Marco e 21 anni per Anna Maria Mottola, 15 anni per Vincenzo Quatrale e 4 per l'appuntato Francesco Suprano.

In aula, alla lettura del dispositivo di sentenza, saranno presenti anche Valerio e Marina Vannini, genitori di Marco Vannini, il ragazzo di soli 20 anni lasciato morire nel maggio del 2015 in una villetta di Ladispoli dalla famiglia della fidanzata, Martina Ciontoli. Per il suo omicidio sono finiti tutti in carcere dopo anni di battaglie processuali da parte dei genitori della vittima che, come evidenziato dai pm di Cassino, è stata lasciata morire nello stesso modo di Serena Mollicone,