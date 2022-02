Pamela uccisa e fatta a pezzi, la mamma: "I complici del carnefice sono liberi"

Arriva in Cassazione il processo per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana, che si era allontanata da una comunità e i cui resti sono stati ritrovati chiusi in due trolley a Pollenza (vicino a Macerata) il 30 gennaio del 2018. Sul banco degli imputati siede Innocent Oseghale, il nigeriano condannato all'ergastolo in primo grado e in appello con l'accusa di aver ucciso, con l'aggravante della violenza sessuale, e di aver fatto a pezzi la giovane. L'uomo ha sempre negato l'omicidio ma ha ammesso di avere fatto a pezzi il corpo della ragazza. I familiari della vittima, dal canto loro, cheidono giustizia e che siano riaperte le indagini a carico dei presunti complici (accuse archiviate).

Pamela uccisa e fatta a pezzi

E' il 29 gennaio 2018 quando Pamela Mastropietro si allontana dalla comunità di recupero che la ospita a Corridonia. Riesce a farsi dare un passaggio da un uomo di Mogliano fino alla stazione di Piediripa. Passa la notte a casa di un tassista e il giorno successivo un altro tassista vede la ragazza ai giardini Diaz, piazza di spaccio di Macerata. Lì, secondo quanto Oseghale avrebbe riferito in seguito al compagno di cella, la giovane compra una dose di droga da Desmond Lucky (amico di Oseghale, inizialmente coinvolto e poi uscito dall'inchiesta principale), pagandola con una catenina d'argento. Secondo gli inquirenti, a questo punto Oseghale convince Pamela a salire nel suo appartamento. Qui la violenta e la uccide. Il corpo di Pamela venne lavato con la varechina per cancellare ogni traccia di Dna e fatto a pezzi "in modo scientifico". Oseghale si sbarazza dei resti di Pamela chiudendoli in due trolley. I bagagli vengono poi trovati n seguito a una segnalazione.

Il processo

In primo grado Oseghale viene condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, vilipendio e occultamento di cadavere. Accuse confermate in appello.

Oseghale nega di avere commesso l'omicidio. Secondo la sua versione la ragazza è morta per un'overdose di eroina. Il nigeriamo ammette però di averne smembrato il corpo: "Non l'ho uccisa io, non giudicatemi per il colore della pelle. Pamela è morta a casa mia, ma non sono stato io ad ucciderla. Mi dispiace per quanto accaduto a Pamela ma non l’ho uccisa. Ho fatto cose bruttissime, è vero, ma i fatti così come ricostruiti dal giudice non sono reali".

La famiglia: "Riaprite le indagini"

"Mi aspetto il massimo della pena per il carnefice di mia figlia. Ci sono altre persone coinvolte che purtroppo sono state tutte archiviate, mi aspetto che le istituzioni vogliano riaprire le indagini sui complici di Oseghale. Per un omicidio così efferato non può pagare solo una persona. Vogliamo giustizia per Pamela", dice oggi la mamma, Alessandra Verni. La donna si è presentata in Cassazione accompagnata da amici e familiari. All'esterno sono stati esposti striscioni e lenzuoli: "Giustizia per Pamela Mastropietro", "Dov'è finita l'umanità'", "Pamela grida giustizia e noi siamo la sua voce!".