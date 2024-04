"Lo gettò in mare e lo affogò", 35enne a processo per l'uccisione del cane Jesus

Avrebbe picchiato e affogato un cane nel porticciolo dell'Arenella, a Palermo, gridandogli “Devi stare qua'” e assicurandosi che non riemergesse più. È stato rinviato a giudizio B. A., 35 anni, accusato di aver provocato la morte di un animale di due anni - Jesus, come ribattezzato dagli animalisti - ad agosto del 2021. L’uomo risulta irreperibile dal 5 aprile 2022. A denunciare l'episodio sono state diverse associazioni animaliste con l’assistenza dell’avvocato Giada Bernardi del foro di Roma.

Le indagini dopo l’uccisione del cane, un pitbull di circa 2 anni, sono state avviate dai carabinieri la notte stessa grazie alle segnalazioni di alcuni residenti. “Un armatore ha notato un uomo - avevano ricostruito alcuni animalisti - che inseguiva un cagnolino. Una collega poco dopo, dalla prua, ha sentito delle urla strazianti e ha visto un tizio incattivito, probabilmente lo stesso che inseguiva il cane qualche minuto prima. Aveva la maglietta bagnata, sporca di rosso ed era abbastanza evidente che stesse pigliando a calci qualcosa… o qualcuno".

In pochi minuti, dopo le diverse telefonate arrivate al 112, sono intervenuti i militari dell’Arma e della guardia costiera che, insieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco, hanno recuperato la salma di Jesus e l’hanno portata all’istituto Zooprofillatico per chiarire alcuni dettagli sulla sua tragica fine e sulle responsabilità del suo carnefice. Neanche due settimane dopo, a pochi giorni dalla Giornata mondiale del cane, gli animalisti hanno organizzato una fiaccolata per commemorare l’animale e chiedere giustizia.

Dopo l’attività investigativa e l’analisi delle riprese delle telecamere, il sostituto procuratore Maria Forti ha chiesto il rinvio a giudizio per il 35enne accusato di avere cagionato la morte di un cane, chiudendolo nel portabagagli della propria macchina, trasportandolo nei pressi del porticciolo, per poi gettarlo in mare tenergli la testa sott’acqua, “sedendosi e colpendo ripetutamente e violentemente - scrive il pm nel decreto di citazione a giudizio - con calci al corpo, alla testa e al muso, fino a cagionarne la morte, accertandosi della stessa restando a controllare”.

"La notifica del decreto è un altro passo avanti lungo il percorso verso una vera e piena tutela degli animali”, spiega l’avvocato Bernardi che assiste le associazioni animaliste Zampe che danno una mano, Ada Zampa siciliana onlus, AnimAlista, Balzoo sezione Palermo, I canuzzi di Marzia e Maria, Crazy cats, Sos Primo soccorso cani e gatti e Un atto d'amore. Tutte le associazioni hanno annunciato che si costituiranno parte civile nel processo.

"Le crudeltà commesse nei confronti degli animali sono purtroppo ancora all'ordine del giorno. Per contrastarle - aggiunge l’avvocato - è assolutamente necessario denunciare. Sempre. Solo così le decisioni a favore della tutela animale potranno essere sempre più numerose, permettendo di arrivare al tanto auspicato e da tempo immemore richiesto inasprimento delle pene per chi gli animali maltratta e/o abusa”.

Più recente è l'uccisione di Aron, il cane legato a un palo vicino piazza Croci dal suo padre e bruciato vivo. L'uomo, un 46enne, è stato identificato e denunciato a piede libero dalla polizia. La sua storia ha suscitato l'indignazione di mezza Italia. Volontari e non, a Palermo, hanno organizzato manifestazioni e proposto anche di intitolare un monumento all'animale ammazzato crudelmente.