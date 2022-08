I prodotti per la colazione ritirati dai supermercati: "Corpi estranei all'interno, non mangiateli"

Il ministero della Salute ha diramato un avviso per richiamare alcuni lotti di fagottini ai cereali antichi con mirtilli in vendita nei supermercati Coop. Si avverte che il richiamo precauzionale è dovuto alla "possibile presenza di corpi estranei". I lotti interessati sono quelli fino al 26 agosto compreso.

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: COOP ALLEANZA 3.0

Nome del produttore: COOP ALLEANZA 3.0

Sede dello stabilimento: Via Villanova 29/7, Villanova di Castenaso (BO)

Nell'avviso si legge: "Se siete in possesso di confezioni riconducibili ai lotti di prodotto sopra indicati vi preghiamo di sospenderne il consumo e restituirli al punto vendita. Per eventuali informazioni vi invitiamo a contattare il numero verde 800000003 oppure a scrivere al seguente indirizzo e-mail: filo.diretto@alleanza3-0.coop.it"

Coop fa sapere che in realtà "non si tratta di un prodotto a marchio Coop" come riportato sul sito del ministero, "bensì di un prodotto di un fornitore di una delle nostre cooperative associate. Il fagottino in questione arriva in origine surgelato e il punto vendita si limita a dorarlo e incartarlo. Al momento della segnalazione la cooperativa si è subito attivata come da prassi per un ritiro precauzionale dalla vendita apponendo appositi cartelli per invitare chi abbia acquistato tale prodotto a mettersi in contatto con la cooperativa. Sono in corso ulteriori verifiche sull'accaduto direttamente con il fornitore interessato".