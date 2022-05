La prof incinta del suo allievo minorenne è stata condannata

Pena confermata in appello, ad eccezione dell'imputazione per la violazione di domicilio, per la donna di Prato condannata per violenza sessuale su minore e violenza sessuale per induzione. L'operatrice sanitaria che dava lezioni private di inglese a un 14enne del quale è poi rimasta incinta, dovrà scontare 6 anni, 5 mesi e 15 giorni.

Assolto, invece, dalla Corte di Firenze il marito, condannato in primo grado per aver riconosciuto il bimbo nato dalla relazione col minore, pur sapendo che non era suo. Disposta inoltre la provvisionale in favore della parte offesa di 30mila euro e di 10mila euro a entrambi i genitori.

"Siamo contenti per il risultato di un padre che non ha fatto altro che regalare il proprio amore a un bambino e questo credo sia doveroso gli fosse riconosciuto anche in un'aula di giustizia", dice il difensore della donna, l'avvocato Mattia Alfano. "Siamo soddisfatti che questo capitolo nei suoi confronti si sia definitivamente chiuso - continua -. Certamente ci aspettavamo qualcosa di più, siamo in attesa di quelle che saranno le argomentazioni di questa Corte". "Avevamo già preannunciato che era un processo che si gioca su tre gradi di giudizio, a prescindere da quello che sarebbe stato l'esito. Siamo convinti della bontà della nostra ricostruzione e - annuncia - prepareremo il ricorso per la Cassazione quando ci saranno i motivi".