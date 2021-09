Andrea Perinetti, il prof di latino che diventa professoressa: "L'ho fatto per gli studenti"

Dopo 25 anni come professore di Latino nello storico liceo Carlo Botta di Ivrea, in provincia di Torino, è diventato una professoressa. Protagonista della storia Andrea Perinetti, il cui primo giorno del nuovo anno scolastico è iniziato con una grande novità: il cambio di genere.

L'insegnante di 61 anni ha raccontato la sua esperienza: ''Finalmente donna anche in classe, i ragazzi hanno capito. Avevo l'armadio diviso a metà, ora non più. Gli studenti meritano sincerità. l momento più emozionante, simbolico, è stato quando ho svuotato la parte di armadio in cui tenevo gli abiti da uomo, quelli che mettevo per andare a scuola''.

Adesso tutti la chiamano professoressa, ma non è stato semplice compiere questo passo, come raccontato a Repubblica: ''Per tutto questo tempo ho vestito i panni maschili, ma è stata una sofferenza e ora che da un paio d’anni ho iniziato il mio percorso di transizione ho deciso di parlarne a tutti e di mostrarmi per quello che sono. L’ho fatto soprattutto per i ragazzi, che in questa fase della loro vita sono alla ricerca della loro identità, non per forza di genere. Devono capire chi sono e chi vogliono diventare e meritano sincerità e autenticità da parte di chi deve dare loro l’esempio''.

Un cambiamento che non sembra aver turbato i suoi studenti, che continuano a definirla una ''brava insegnante, che fa bene il suo lavoro''. Che alla fine, la cosa più importante.