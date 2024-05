Prof picchia due studenti con la mazza da baseball: "Vi ammazzo come cani"

Condannato a un anno di reclusione e al pagamento di un risarcimento di 9mila euro il professore che nel 2021 in provincia di Brescia colpì due studenti con una mazza da baseball provocandogli gravi traumi. Non sono bastate le scuse formali e l’offerta di risarcimento dell'insegnante, oggi 60enne, i genitori dei ragazzi sono voluti andare fino in fondo al processo. Riavvolgiamo il nastro.

Cosa è successo

Era la notte tra il 14 e il 15 febbraio del 2021 quando due ragazzini di 14 e 15 anni con la scusa del Carnevale lanciarono dei petardi nel giardino dell’abitazione del professore di scuola superiore. Sembra che non fosse la prima volta, ma stavolta l’insegnante ebbe una reazione violenta. Li inseguì con una mazza da baseball fino davanti scuola e li colpì più volte, anche alla testa, gridando: "Vi ammazzo come cani".

I due finirono in ospedale con prognosi importanti. Trauma cranico e prognosi di oltre 20 giorni per uno e più di 20 punti di sutura in testa e traumi a spalle, polso e mani con prognosi di oltre 40 giorni per l’altro. "Sono stati inferti 23 colpi in testa" stabilirono i medici del pronto soccorso che presero in cura il minore più grave. A causa delle ferite riportate il ragazzo smise di giocare a calcio.

Aggressioni in ambito scolastico

Negli ultimi anni molti gli episodi di cronaca che vedono coinvolti studenti e professori, ma anche genitori che si presentano davanti scuola per picchiare gli insegnanti dei figli. Ultimi in ordine di tempo quelli di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, e Ostia, frazione del comune di Roma.