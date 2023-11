Prof di matematica pubblica un post contro gli ebrei: "Hitler aveva ragione"

Apparso per pochi minuti e poi subito rimosso il post choc pubblicato sui social da una professoressa di matematica di Treviso contro gli ebrei. "Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei", aveva scritto Hanane Hammoud, di origine libanese, sul suo profilo Instagram sotto a un video in cui venivano ripresi gli orrori della guerra tra Israele e Palestina.

A scoprire il post una studentessa della scuola internazionale. Dopo aver mostrato lo screenshot ai genitori la notizia si è diffusa sulle chat di classe degli studenti. Sembra che la donna, nata in Libano e cresciuta in Italia, abbia postato il messaggio in un momento incontrollato di rabbia: questa la giustificazione data ai dirigenti scolastici che stanno vagliando un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. La docente rischia ora la sospensione.

Sui social si moltiplicano i messaggi di sdegno per quella frase, con molti utenti che chiedono il licenziamento e non la sospensione della docente. "Chi si occupa della formazione dei giovani riveste un ruolo di grande responsabilità, da cui dipende il nostro futuro: nulla può giustificare l’aberrante affermazione di #Hanane Hammoud", scrive ad esempio Corto Maltese.

