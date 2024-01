Prof di religione condannato per violenza sessuale, le frasi choc: "Sei la mia piccola pornostar"

È stato condannato a due anni di reclusione e divieto "perpetuo" di insegnare un insegnante di religione di 55 anni ritenuto colpevole di aver molestato sessualmente le studentesse del liceo statale Regina Margherita, a Torino. Stabilito inoltre un anno di misura di sicurezza con il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e un risarcimento di duemila euro alle vittime.

Nove le ragazze che avrebbero subito molestie per quasi tre anni, con carezze indesiderate, palpeggiamenti e apprezzamenti inopportuni ("Sei bellissima", "Tu, con il décolleté molto bello"). Frasi riportate nel decreto che dispone il rinvio a giudizio (dello scorso novembre). In un'occasione, riporta TorinoToday, avrebbe chiesto un bacio a una ragazza perché indossava un rossetto rosso, in un’altra avrebbe chiamato una studentessa "piccola pornostar", facendo commenti sul suo abbigliamento.

"Le trattavo come fossero figlie": la difesa del docente

Il 55enne, che dovrà seguire un corso di recupero, difeso dagli avvocati Francesca Peyron e Stefano Caniglia, in aula ha spiegato ai giudici che in più di 20 anni di insegnamento "non ha mai avuto alcuna contestazione", e che nessuno studente "ha mai avuto da ridire". Il professore ha negato le accuse, spiegando di aver sempre e solo cercato di instaurare "un rapporto informale" con gli allievi. "Forse alcune mie espressioni sono state fraintese, ma io le trattavo come fossero figlie", ha affermato.