Sospesa dall’insegnamento la prof che esultò per la morte di Jole Santelli

Il provvedimento contro Paola Castellaro. La donna è anche sotto indagine da parte della Procura di Genova per diffamazione aggravata dopo la querela presentata dalle sorelle dell’ex presidente della Regione Calabria

È stata sospesa per sei mesi dal servizio la docente di Genova ed ex attivista grillina che lo scorso 15 ottobre esultò su Facebook per la morte della presidente della Calabria Jole Santelli.

Il provvedimento contro Paola Castellaro è arrivato alla fine di un procedimento disciplinare avviato dall’Ufficio scolastico per la Liguria che si è concluso lo scorso dicembre. Castellaro, insegnante del liceo Pertini di Genova, non percepirà stipendio per sei mesi e al momento non risulta più nell’organico dell’istituto.

La docente, con alle spalle anche una candidatura come consigliera comunale M5s alle amministrative 2017, a poche ore dalla morte di Santelli, aveva scritto su Facebook: “Evvai! Una mafiosa di meno!!!“. Il post era stato in seguito rimosso. Il Movimento 5 stelle Liguria prese subito le distanze annunciando che Castellaro non sarebbe mai più stata candidata con loro.

ll procedimento dispiciplinare contro la prof che esultò per la morte di Jole Santelli

Il preside del Liceo, Alessandro Cavanna, lo scorso ottobre, alla luce anche delle numerose mail e telefonate di proteste arrivate alla scuola, scrisse una dura lettera di censura verso l'insegnante, definendo quelle parole sui social “offensive e denigratorie”.

Il dirigente scolastico comunicò che erano state “avviate tutte le procedure disciplinari previste dalla normativa nei confronti della docente interessata”. L'Ufficio scolastico per la Liguria, per conto del ministero dell'Istruzione, avviò quindi le verifiche e gli approfondimenti sul caso. Il procedimento ora è concluso, come riferisce l'Agenzia Dire.

Castellaro, scrive l’agenzia, è anche sotto indagine dalla Procura di Genova per diffamazione aggravata dopo la querela presentata dall’avvocato calabrese Sabrina Rondinelli per conto delle sorelle di Jole Santelli, Paola e Roberta. Il profilo della docente non risulta più su Facebook, mentre su quello Instagram sono comparsi numerosi messaggi di condanna, alcuni “davvero molto violenti”, scrive la Dire.