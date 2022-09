Macabra scoperta: cadavere di un professore trovato nel cortile della scuola

È stato trovato morto nel cortile di una scuola. Giallo a Melito, comune dell'hinterland di Napoli, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Marcello Toscano, 64 anni, insegnante di sostegno ed ex consigliere comunale di Mugnano dal 2015 al 2020. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 22.30 all'esterno dell'istituto scolastico "Marino-Guarano" di via delle Magnolie.

Melito: professore trovato morto, forse aggredito con un'arma bianca

Il corpo dell'uomo, che gestiva anche una scuola privata, si presentava con ferite di arma da taglio. Il cadavere sarebbe stato trovato dal figlio che non vedendo rincasare il padre sarebbe uscito a cercarlo, trovandolo poi morto dietro un cespuglio, nel cortile della scuola dove insegnava.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marano e Mugnano. Una delle ipotesi al vaglio è quella di un'aggressione con un'arma bianca. Toscano potrebbe essere stato aggredito con un coltello o comunque con un'arma dotata di lama. Il movente è sconosciuto, così come la dinamica dei fatti. Per ora il mistero è fitto e le indagini sono solo all'inizio. Nessuna ipotesi può essere esclusa. Ad indagare sulla vicenda sono i carabinieri che hanno acquisito immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate in zona. Intanto la scuola resterà chiusa.