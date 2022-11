L'alunno lo prende in giro, il prof gli tira un pugno: gli studenti filmano tutto

Ha perso il controllo sferrando un pugno a uno studente che lo avrebbe deriso. I fatti sono andati in scena nei giorni scorsi in un istituto superiore del comune di Pontedera, in provincia di Pisa. A raccontare la vicenda è il quotidiano Il Tirreno.

Lo scatto d'ira del prof sarebbe stato ripreso anche da un telefono cellulare. Nel breve video, di 14 secondi, si vedrebbe il giovane vicino alla cattedra, durante la lezione, mentre sbeffeggiava il docente; questi, ad un tratto, da seduto, avrebbe ceduto alla presunta provocazione facendo partire un colpo che ha raggiunto lo studente allo stomaco. Subito dopo si è alzato concludendo l'azione con un faccia a faccia. Nel silenzio della classe, prima invece rumorosa di risate per quanto stava accadendo.

Uno scenario grave, qualora venisse confermata la dinamica emersa in queste ore. La scuola è subito intervenuta sospendendo dal lavoro l'insegnante. Sul caso indaga la polizia, che ha raccolto la denuncia dei genitori del ragazzo.