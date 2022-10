Ha una relazione con una studentessa: vietato per sempre l'insegnamento a un professore

Sospeso per sempre dall'insegnamento, in qualunque scuola italiana, e anche dal pubblico impiego in generale, perché quella relazione sentimentale intrecciata con una sua studentessa (17enne all'inizio, poi maggiorenne), anche se sul piano penale non è sanzionabile, sul piano amministrativo è sufficiente per destituirlo.

La Corte di Cassazione ha messo un punto definitivo sulla vicenda, respingendo il ricorso tentato dal docente milanese e confermando, dunque, quanto già deciso dalla Corte d'Appello. I fatti risalgono all'anno scolastico 2016/2017, e iniziano tra le aule di un istituto superiore della periferia ovest di Milano. Il docente, nei suoi ricorsi, ha contestato l'applicazione della sanzione più grave, non limitata nel tempo, chiedendo almeno la ricollocazione scolatica in altro ruolo rispetto all'insegnamento, ma i giudici dei vari gradi hanno ritenuto congruo il provvedimento disciplinare con cui, a maggio 2018, il professore è stato escluso da qualunque forma di pubblico impiego.

Il professore ha sempre ammesso la relazione sentimentale con la studentessa. La studentessa era consenziente e la madre di lei consapevole. Elementi che, per i giudici, non sarebbero sufficienti ad attenuare la gravità della condotta: "Il disvalore delle condotte - valutava la Corte d'Appello, per come si legge nella sentenza di Cassazione - emergeva in tutta la sua gravità considerando, da un lato, il ruolo di responsabilità e la funzione educativa" per il docente e "dall'altro il fatto che gli studenti a lui affidati attraversavano un'età obiettivamente critica sotto il profilo dello sviluppo della personalità e delle modalità di interazione sociale". Pertanto "il docente era tenuto a relazionarsi" con gli studenti "con la maturità di un soggetto adulto", mentre "instaurare una relazione sentimentale e sessuale con un'alunna - tanto più che minorenne - significava venir meno in modo radicale ai doveri ed alle responsabilità insiti in tale ruolo e disvelava la totale incapacità di discernere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale, giungendo il docente ad uniformarsi nei comportamenti ad un coetaneo dei propri allievi".

Il professore, stando al ricorso, avrebbe accettato la sospensione dall'insegnamento per sei mesi e la successiva ricollocazione in ambiti diversi, una possibilità prevista dal contratto collettivo, mentre la destituzione definitiva avviene, sempre per contratto collettivo, in casi di "atti in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione". La Corte d'Appello aveva ritenuto che il docente si fosse 'macchiato' proprio di questi atti, in grave contrasto con i suoi doveri, e la Cassazione ha rilevato che ciò proveniva direttamente dal fatto che l'uomo fosse docente nella classe a cui apparteneva l'alunna. Di qui il ricorso respinto.