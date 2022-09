Il professore che taglia una ciocca di capelli alla studentessa iraniana

Un docente di un liceo di Roma ha tagliato una ciocca di capelli a una studentessa di origine iraniane, esortandola a esprimere solidarietà alle donne iraniane che in questi giorni stanno protestando per la morte della 22enne Mahsa Amini, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica.

Il professore del Liceo di scienze umane Leonardo Da Vinci di Roma rischia una sanzione disciplinare, mentre l'Ufficio scolastico regionale segue la vicenda. Il professore ha affrontato con i suoi alunni il tema delle proteste in Iran che vanno avanti da giorni dopo l'uccisione di Mahsa Amini, 22 anni, entrata viva e uscita cadavere dopo essere stata fermata dalla polizia morale del Paese Mediorientale per non aver indossato correttamente il velo. E al culmine della lezione, il docente si è rivolto ad una studentessa iraniana e le ha chiesto: "Non ti sembra giusto sostenere la lotta delle donne nel tuo Paese?", per poi tagliarle una ciocca di capelli con una forbice che la ragazza aveva sul banco tra l'incredulità della giovane e l'ilarità dei compagni. La ragazza è rimasta impietrita al banco, dinanzi a una classe che la irrideva, mentre veniva umiliata dal professore. La famiglia della giovane non ha preso bene l'accaduto.

Dura la condanna dell'Associazione presidi del Lazio. "Non si può che esprimere completo dissenso", ha detto Cristina Costarelli, preside del liceo scientifico romano Newton e presidente dell'Associazione presidi del Lazio. "A scuola si approfondisce l'attualità ma senza farne motivo di riferimenti personali - prosegue la dirigente scolastica - alla cultura degli studenti, che a scuola sono tutti assolutamente uguali. Quanto accaduto è gravissimo".

Le istituzioni capitoline polemizzano sul gesto del docente. "L'episodio che riguarda la giovane studentessa iraniana va verificato ma, se vero, sarebbe una forma di bullizzazione inaccettabile" ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso di un convegno sulla violenza sulle donne a Palazzo Valentini.

"Il prof che taglia i capelli in classe alla studentessa iraniana? Queste sono altre violenze. Quella ciocca di capelli avrebbe dovuto tagliarla la ragazza solo secondo una sua volontà. Le donne iraniane fanno questo gesto per protesta ma nessun professore, qui in Italia o in altra parte del mondo, può osare fare una cosa del genere. Lo denunceremo" ha affermato all’Adnkronos Souad Sbai, giornalista e presidente dell’Associazione delle comunità delle donne marocchine in Italia (Acmid – Donna Onlus).