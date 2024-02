La prof presa a sassate dagli studenti: "Non ti hanno ancora licenziata, testa di c...?"

Prima insultata, poi inseguita per strada e, come se non bastasse, presa a sassate. È l'incubo vissuto da una professoressa di una scuola secondaria di primo grado di Parma: la docente è stata presa di mira da alcuni suoi studenti di seconda media, prima con insulti verbali durante la lezione e poi con il lancio di un sasso. Secondo i primi riscontri, il gruppetto di ragazzi avrebbe seguito l'insegnante fuori dall'istituto, per le strade del quartiere Montanara, continuando a prenderla in giro. A un certo punto uno studente avrebbe lanciato un sasso mirando alla testa della donna che, per pochi centimetri, sarebbe riuscita a schivare.

"Il sasso? L'ho evitato, è passato a pochi centimetri dalla mia testa", ha raccontato la professoressa aggredita dal gruppetto di alunni in via Giuseppe Sbravati, all'uscita di scuola, nei pressi della chiesa delle Sacre Stimmate. Secondo una prima ricostruzione, la docente è stata aggredita verbalmente mentre cercava di riportare l'ordine in classe. Un'alunna avrebbe insultato e minacciato l'insegnante: "Non ti hanno ancora licenziata, testa di c...? Se mi denunci ti faccio andare in manicomio". Pochi minuti dopo un altro ragazzo si sarebbe avvicinato alla cattedra abbassandosi i pantaloni. Tutto riportato sul registro di classe, ma il peggio doveva ancora arrivare. Fuori dalla scuola, un gruppo di ragazzi ha seguito la donna accompagnandola con frasi intimidatorie, poi uno dei ragazzi le ha lanciato un sasso.

Questo il commento di Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito: "A Parma un'insegnante insultata in classe e poi presa a sassate da suoi studenti. A Bari due quindicenni pestati a sangue da alcuni coetanei all'uscita dalla scuola. Bisogna fermare questa cultura della aggressività e della violenza. Senza l'affermazione forte del principio di responsabilità, del rispetto delle regole e della autorità rischiamo di scivolare verso la disgregazione della nostra società civile", ha scritto Valditara su X.

"Dobbiamo approvare rapidamente il disegno di legge sulla condotta - ha continuato il ministro -. Chi sbaglia deve essere sanzionato, essere messo di fronte alle proprie responsabilità. Basta giustificare e tollerare bulli e violenti. Poi occorre un grande patto tra le famiglie e la scuola, per una rivoluzione culturale in cui i genitori siano solidali con i docenti, e mai antagonisti, sapendo anche dire dei no ai propri figli. Questo per il bene dei giovani e della collettività".

La denuncia e le parole del sindacato

Dopo l'aggressione, la docente ha presentato una denuncia alla questura di Parma, affinché la procura della Repubblica possa individuare eventuali profili di responsabilità, per la cosiddetta "colpa in educando", a carico dei genitori dei minori interessati. Su suggerimento del sindacato Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza, inoltre, ha formalizzato agli uffici competenti dell'amministrazione scolastica la richiesta di essere patrocinata dall'avvocatura dello Stato, "non solo per i profili penali, ma anche per la responsabilità civile a carico dei soggetti responsabili delle azioni dei loro figli".

La "colpa nell'educare" è l'espressione usata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità dei genitori e del tutore per i danni provocati dal fatto illecito commesso dai figli minori o dalle persone soggette a tutela (in caso di coabitazione). Genitori e tutori sono esonerati dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire, in concreto, il fatto.

"I fatti delinquenziali accaduti nei giorni scorsi in danno della nostra collega che ha subìto un tentativo di ferimento, a Parma nel quartiere Montanara, sono verissimi", ha commentato oggi il sindacato Gilda degli insegnanti, stigmatizzando il comportamento degli studenti. "Visto che qualche adulto sta tentando di accreditare la tesi che nulla sia accaduto, ricordiamo che la docente ha formalmente esposto il tutto all'autorità giudiziaria in proprio e nella sua veste di pubblico ufficiale - ha spiegato la Gilda di Parma e Piacenza -. Il giorno dopo si è regolarmente presentata nell'istituto per svolgere la sua attività e ha formalmente richiesto che l'amministrazione scolastica fornisca il relativo patrocinio legale tramite l'avvocatura dello Stato, ciò con particolare riferimento alla “colpa in educando” ascrivibile agli esercitanti la potestà genitoriale, visto che si tratta di minori dei 14 anni. La professoressa, per adesso, ha scelto di non aver alcun contatto con gli organi di stampa, astenendosi dal rilasciare qualsiasi informazione, scritta o orale che sia".

A proposito di "certi comportamenti tollerati e da certuni giustificati o addirittura negati", il sindacato "pretende che l'epoca del buonismo finisca. I docenti devono poter fare liberamente lezione senza temere azioni scomposte e violente da parte di chiunque".