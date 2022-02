Dove saranno ospitati i profughi ucraini in Italia

"È una situazione grave e abbiamo assicurato che ognuno farà la sua parte. Questa è l'Europa che noi vogliamo, un'Europa che ha una comunità di intenti ed è quello che l'Italia e altri Paesi sottoposti a queste pressioni hanno chiesto": lo assicura il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Sette anni fa, la guerra in Siria provocò un'ondata migratoria che divise l'Europa, con alcuni Paesi e forze politiche che si opposero fermamente alla solidarietà tra Stati membri e alla ripartizione dell'accoglienza. Oggi, l'Ue sembra avere trovato una finora sconosciuta unità di intenti dinanzi alla nuova crisi migratoria conseguente all'invasione russa dell'Ucraina. Ci sono stime di "7 milioni" di profughi, secondo la Commissione Ue. Più realistico, secondo altri analisti, un numero compreso tra 1 e 4 milioni di uomini, donne e bambini.

Lamorgese e la struttura ministeriale sono al lavoro per mettere in piedi a tempo record la macchina organizzativa per ospitare i profughi ucraini in fuga dalla guerra. Il Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) è un programma rodato che, in collaborazione con le 106 prefetture distribuite sul territorio nazionale, favorirà asilo a chi fugge dal conflitto. Saranno ospitati nelle strutture a disposizione di prefetture, parrocchie e associazioni di vario tipo. In Toscana i profughi saranno ospitati negli alberghi sanitari.

Per ora sono 300 mila gli ucraini che si sono rifugiati in Polonia, Ungheria, Slovacchia e Romania. In Italia ne sono arrivate poche centinaia, ma questa settimana i numeri aumenteranno sensibilmente. In molti si ricongiungeranno a familiari già residenti nel nostro Paese, che sono 248 mila di cui 200 mila donne, soprattutto infermiere e badanti. "Per me la solidarietà è stato sempre un punto fermo della nostra agenda europea - ribadisce la titolare del Viminale a margine del Consiglio Affari Interni che si è svolto ieri a Bruxelles - e a maggior ragione ora daremo la massima solidarietà a un popolo che sta soffrendo. L'Italia sarà tra i Paesi ad applicare questo principio anche con redistribuzione sui nostri territori".

I ministri Bonetti e Di Maio stanno perfezionando l'attivazione di corridoi speciali per i minori orfani, in modo che possano raggiungere il nostro Paese quanto prima. Giovedì prossimo si svolgerà un nuovo vertice a Bruxelles in cui verranno delineati più nel dettaglio i vari step del piano di accoglienza, che sarà modulato in base alle emergenze che si profileranno giorno dopo giorno. Intanto in centinaia sono già riusciti a lasciare l'Ucraina per arrivare in Italia: in bus, con i pullmini e le auto private, alcuni in aereo dai paesi confinanti come la Slovacchia. Non ci sono ancora flussi organizzati, ma la catena dell'accoglienza è in moto, attraverso canali informali, spontanei. La maggior parte delle persone sono dirette a casa di amici o conoscenti, prevalentemente al Nord tra Brescia, Triestre, Vicenza, Milano e Piacenza. Qualcuno anche a Roma.

Un autobus con targa ucraina con una cinquantina di persone a bordo - donne e bambini anche di pochi mesi e due uomini, di cui uno è l'autista - in fuga dalla guerra è arrivato ieri mattina al confine di Fernetti (Trieste). Ad attendere il bus c'erano le forze dell'ordine, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, che hanno effettuati i regolari controlli di frontieria.