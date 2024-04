Distrugge il pronto soccorso e aggredisce un'operatrice sanitaria: "Nessuno vorrà più lavorare qui"

Un nuovo gravissimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario si è verificato nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile al pronto soccorso di Pozzuoli (Napoli). "Siamo esausti, presto non ci sarà più nessuno disposto a lavorare nella emergenza territoriale", commenta Manuel Ruggiero, presidente di Nessuno tocchi Ippocrate.

L'arrivo in ospedale per accompagnare la moglie, poi la furia

Autore della violenza è un uomo che intorno alle 2 del mattino è arrivato al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli insieme alla moglie, che accusava una colica renale. L'emergenza non appariva grave e alla donna è stato quindi assegnato un codice verde, che comporta normalmente una certa attesa. Il marito della paziente, visibilmente spazientito già dall'arrivo in ospedale, ha presto dato in escandescenze, prendendo di mira e distruggendo qualunque cosa gli sia capitata a tiro all'interno della sala d'attesa.

Dopodiché si è scagliato verso una operatrice socio-sanitaria aggredendola fisicamente. La moglie si è unita a lui, mettendole una mano sul volto e per farla sbattere violentemente contro la porta di ferro del codice rosso. L'operatrice sanitaria, immediatamente soccorsa, ha riporato un trauma cranico: una violenza inaudita denunciata ancora una volta dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, che ricorda come questa sia l'aggressione numero 13 del 2024 nelle strutture dell'Asl Napoli 2, per un totale di 30 aggressioni tra Napoli 1 e 2 da inizio anno.

"Oggi, nella maggior parte dei corsi di prevenzione delle aggressioni, si sente parlare di tecniche di 'de-escalation', ma ci sono trogloditi con i quali si fa fatica persino a istituire un dialogo in italiano figuriamoci come si potrebbe mettere in atto tecniche di 'de-escalation'. Certe persone comprendono solo le denunce e le sbarre del carcere", commenta Manuel Ruggiero, presidente Nti.