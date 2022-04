Ragazze straniere trattate come schiave e costrette a prostituirsi

Giovani ragazze arrivate in Italia e piombate nell'incubo: ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi. E' quanto è stato scoperto a Bari e in altri comuni della Puglia dalla polizia. Eseguite all'alba di oggi, 9 aprile, venti ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dalla sezione gip presso il tribunale di Bari, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Gli indagati devoo rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e allo sfruttamento della prostituzione, insieme ad altri delitti contro la persona, nei confronti di giovani donne provenienti dalla Romania, secondo uno schema noto con l'espressione ''Lover Boy''.

Articolo in aggirnamento