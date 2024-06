Pubblica foto della suocera su un sito di incontri erotici: "Se fai finire la nostra relazione sei morta"

Una 24enne di origini argentine si era convinta che la suocera tramasse per far finire la relazione tra lei e suo figlio, e ha deciso di mettere in atto la sua vendetta pubblicando alcune foto della donna su un sito di incontri erotici. "Donna sposata, massima riservatezza", ha scritto la giovane accanto alla fotografia della suocera.

I fatti risalgono al 2022. La 24enne non si sarebbe limitata a postare l'annuncio sul sito a luci rosse, ma avrebbe più volte minacciato la suocera: "Se fai in modo di fare finire la mia relazione con tuo figlio, sei una donna morta", fino ad arrivare agli sputi, alle aggressioni fisiche e verbali.

Chiesto il processo per la nuora

La giovane argentina, difesa dall’avvocato Gian Vito Califano, è stata rinviata a giudizio ed è ora a processo davanti al giudice monocratico di Rimini con le accuse di minacce, lesioni personali e danneggiamento. Come riporta RiminiToday, la 24enne si era infatti convinta che dietro i problemi della sua relazione ci fosse la suocera, intenzionata a far finire il rapporto tra lei e suo figlio.

La prossima udienza è fissata a lunedì 3 giugno, quando sarà ascoltata la parte offesa, la suocera appunto, che si è costituita parte civile.