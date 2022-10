Punta un fucile da guerra contro i passanti e sperona 15 auto: arrestato un 31enne

Un uomo a torso nudo con in mano un fucile d'assalto modello Schmidt Rubin K31, una tipologia di arma già in uso alle truppe elvetiche nel secondo dopo guerra, ha seminato il panico nella serata di sabato 8 ottobre lungo la strada statale del Sempione, nel tratto compreso tra i comuni di Meina e Stresa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore tra le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

È ora in carcere a Verbania, in attesa di essere interrogato dal giudice, il 31enne residente in Svizzera che ha fatto vivere attimi di paura. L'uomo è accusato di porto illegale di arma da guerra, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e lesioni personali.

Tutto è iniziato presso un distributore di benzina nel comune di Meina, dove è stata segnalata al 112 la presenza di un uomo a torso nudo che puntava un fucile d’assalto verso le macchine in transito lungo la statale. Subito sono scattati i primi interventi dei carabinieri, ma l’uomo nel frattempo è salito a bordo della propria auto con targa svizzera, risultata successivamente rubata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da lì è iniziata una folle corsa verso nord, con l'uomo intenzionato a seminare il panico: a bordo dell'automobile, l’uomo infatti ha puntato deliberatamente le vetture che provenivano dal senso opposto con l’intenzione di speronarle: molte sono riuscite a evitare l’impatto, ma almeno 15 veicoli sono stati invece urtati. Per l'impatto, almeno quattro persone risultate ferite, nessuna di loro fortunatamente versa in gravi condizioni.

Raggiunto dai carabinieri, dopo una folle corsa conclusasi contro il guardrail, il 31enne svizzero ha imbracciato nuovamente il fucile e lo ha puntato in direzione dei carabinieri, che lo avevano oramai accerchiato anch’essi armi in pugno. L'uomo si è arresto ed è stato arrestato. Il 31enne è un pluripregiudicato ed esponente di estremista di destra. Gli investigatori hanno infatti trovato a bordo dell'auto su cui viaggiava, una Volkswagen con targa elvetica risultata rubata, una bandiera con la svastica e i simboli dell'aquila e del teschio.

L’uomo aveva inoltre 45 proiettili calibro 223, segno lampante che la minaccia armata poteva essere letale. Sconosciute al momento le ragioni dello scellerato comportamento dell’uomo, che dai primi accertamenti è risultato essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo, tradotto presso il carcere di Verbania, è in attesa di essere interrogato dal Giudice.