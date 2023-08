Punta da un calabrone, si sente male e muore nel giardino di casa

Si trovava nel cortile della sua abitazione quando un insetto l’ha punta. Un’anziana donna di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, è morta per uno shock anafilattico dopo essere stata punta da un calabrone. Inutile l’intervento del marito, che è corso subito in casa per prendere il cortisone. Al suo ritorno la moglie era già morta.

Solo pochi giorni fa due episodi analoghi: un bambino di 9 anni ha perso la vita nell’Alessandrino e un ex assessore di 75 anni è deceduto a Spilimbergo (Pordenone).

