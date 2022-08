Punto dai calabroni, 45enne muore sotto gli occhi di un amico

Non c'è stato nulla da fare. La puntura di alcuni calabroni è stata fatale per un 45enne, morto a Pordenone. L'uomo era in un giardino di San Martino di Campagnia (Aviano) quando è stato attaccato. Con lui c'era un amico, che lo ha subito soccorso capendo la gravità della situazione. E' stato stato trasferito d'urgenza, in ambulanza, in ospedale a Pordenone.

L'uomo è morto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio. A stroncare il 45enne originario di Claut è stato lo choc anafilattico. Indagini sono state avviate dai carabinieri di Sacile: da quanto si è appreso, la vittima non aveva allergie.