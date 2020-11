L'uomo in abiti medievali che uccide a coltellate due passanti a Quebec in Canada

È di almeno due morti e cinque feriti il bilancio dell'accoltellamento avvenuto nella notte in Quebec, nel Canada. Secondo quanto riferisce la Bbc, la polizia locale ha invitato la popolazione a restare a casa dopo che nella serata di ieri un uomo "vestito con abiti medievali" ha attaccato con un'arma da taglio facendo "più vittime". La Bbc riferisce che la polizia poco prima dell'1 di notte (le 5 del mattino in Italia) ha arrestato un giovane di circa 20 anni, ma ai residenti viene ancora detto di rimanere a casa mentre le indagini sono in corso. L'uomo ha iniziato ad aggredire le persone vicino allo Chateau Frontenac, in rue des Ramparts, e ha raggiunto il porto vecchio della città.

Dopo il suo arresto nei pressi di un centro commerciale, il ventenne è stato portato in ospedale. L'attacco è avvenuto intorno a Parliament Hill, nel centro storico di Quebec. Le prime notizie sull'incidente sono arrivate poco prima delle 22:30 ora locale. Radio-Canada ha riferito che era vestito da samurai. L'attacco è avvenuto nella notte di Halloween, quando questi costumi non destano allarme. Non si esclude la pista terroristica, ma non ci sono al momento conferme da parte delle autorità di un eventuale collegamento con gli attentati terroristici degli ultimi giorni in Francia messi a punto da estremisti islamici.

Foto copertina da: Twitter