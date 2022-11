È morto Quinto Casadei, pioniere delle calzature Made in Italy

Si è spento ad 88 anni Quinti Casadei, uno dei grandi pionieri della storia calzaturiera Made in Italy. Fondatore nel 1958 del marchio di scarpe che porta il suo nome, Quinto Casadei è deceduto a San Mauro Pascoli, nella provincia di Forlì-Cesena. L'annuncio della scomparsa è stato dato dai figli Cinzia e Cesare, quest'ultimo entrato nel 1994 in azienda in qualità di direttore creativo e ora al timone di una realtà produttiva che conta 120 dipendenti, una ventina di negozi all'estero sparsi e cinque in Italia.

Il funerale avrà luogo giovedì 24 novembre, alle ore 10,30, presso la chiesa parrocchiale di San Mauro Pascoli; dopo il rito funebre seguirà il trasporto al cimitero locale. Quinto Casadei era l'ultimo rimasto della prima generazione calzaturiera, quella che aveva fatto nascere l'azienda per poi portarla alla fama internazionale nel periodo del miracolo economico italiano.

Quinto Casadei, pioniere delle calzature Made in Italy

Nel 1958 il Calzaturificio Casadei inizia a produrre sandali prima per i turisti che frequentano la costa romagnola e poi per il mercato nazionale e internazionale. L'azienda cresce, infatti, di dimensioni e inizia a esportare le sue scarpe in Germania, Usa, Giappone, fino ad arrivare al primo monomarca estero a Bruxelles nel 1977. Negli anni '80 si espande anche ai mercati del Medio Oriente. L'ingresso del figlio Cesare in azienda nel 1994 non è solo un passaggio generazionale ma anche manageriale: in quegli anni, infatti, il fashion system stava cambiando radicalmente e l'internazionalizzazione dei mercati richiedeva un nuovo modus operandi. La grande esperienza acquisita in campo produttivo unita al rapporto diretto con fornitori e commercianti hannoconsentito a Cesare Casadei di portare l'azienda su un nuovo piano con un livello di qualità sempre più alto. Il marchio è diventato uno dei 'cult' del fashion, con le scarpe di lusso indossate dalle grandi star del jet set mondiale, come Anne Hathaway, Cara Delevingne, Gwen Stefani, Whitney Cummings e Kerry Washington