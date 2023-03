Scompare nel 2008 e diventa latitante: le ceneri trovate in un giardino

Era stato condannato a 16 anni di carcere per duplice tentato omicidio, ma non ha mai scontato la sua pena. Da 15 anni non si avevano più notizie di Quirico Carta, resosi latitante dal 2008 dopo un fatto di sangue avvenuto in un bar di Buddusò, in provincia di Sassari. Ora è arrivata la conferma dal Dna: l'uomo si era rifatto una vita in Corsica dove viveva sotto falso nome fino alla sua morte, avvenuta per un malore nel gennaio del 2018.

Come si è arrivati all'epilogo di questa storia? Riavvolgiamo il nastro e ripercorriamo la vicenda dall'inizio. È il 14 febbraio del 2008 quando Carta, all'epoca 47enne, entra nel locale e spara due avventori, ferendoli gravemente, prima di darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L'uomo è peraltro già noto alle cronache per un omicidio commesso nel '93 in seguito al quale ha scontato una lunga pena. Il 17 ottobre 2012 viene condannato di nuovo, questa volta per duplice tentato omicidio e porto di arma clandestina, ma di lui non c'è più traccia. Sembra sparito nel nulla.

Le indagini e la nuova vita dell'uomo in Corsica

In realtà, almeno dal 2013, Carta si trova in Corsica dove si fa chiamare Antonio e conduce una nuova vita. Presentandosi con le generalità di un ignaro abitante di Nuoro trova anche una compagna (che non sa nulla del suo passato) e con le vive per cinque anni. Fino a quel 30 gennaio del 2018 quando muore per un malore e la donna seppellisce le sue ceneri in giardino. Intanto le indagini dei carabinieri della Compagnia di Ozieri, in collaborazione col Nucleo investigativo di Sassari, vanno avanti e portano nella frazione di un piccolo paese dell'isola francese dove il 2 giugno 2021, grazie a un'operazione internazionale di polizia, gli agenti della polizia di Ajaccio, seguendo le indicazioni dei carabinieri di Ozieri, effettuano una perquisizione nella casa della donna.

"Oltre ai documenti italiani falsi (una tessera sanitaria ed una carta d’identità facente parte di una partita di documenti asportati dal Comune di Fonni nell’Aprile 2009) - spiegano i carabinieri - era stata dissotterrata un’urna contenente le ceneri del defunto 'Antonio', alias Quirico Carta, che la compagna aveva deciso di inumare nello stesso giardino ove la morte lo aveva infine colto dopo 5 anni di convivenza insieme". Col sequestro delle ceneri sono entrati in campo gli specialisti del Ris di Cagliari che hanno comparato il Dna estrapolato da quei resti inceneriti con quello di alcuni parenti di Quirico Carta. I resti sono stati comparati anche col profilo isolato dagli oggetti trovati ad aprile del 2010 in un ovile di Pattada (Sassari) dove il latitante aveva soggiornato nella prima fase della sua fuga. I controlli del Ris hanno confermato la tesi dei carabinieri del Norm di Ozieri e del nucleo investigativo di Sassari: quelle ceneri trovate in Corsica sono di Quirico Carta.