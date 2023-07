"Offeso dagli animalisti, credetemi: ad aggredirmi forse è stato un lupo"

Dopo lo shock e lo spavento c'è stata la trafila delle vaccinazioni e una prognosi non esattamente leggera. Stefano, il 20enne di Lucera, attaccato mentre era insieme alla compagna 18enne, la notte dello scorso 27 luglio sulla Marina di Vasto da un animale selvatico (o da un cane randagio), è ancora scosso dall'accaduto. Ha riportato danni fisici che vanno oltre la prognosi di pochi giorni che l'ospedale di Vasto ha formulato: "Sto continuando una terapia antibiotica e devo fare il vaccino anti-rabbia. In tutto sono tre i vaccini che mi aspettano - ci racconta - per togliere i punti ci vorranno altri quindici giorni e al momento non riesco ancora a camminare, nonostante la prognosi dell'ospedale indichi solo sette giorni".

Ma quello che preoccupa maggiormente Stefano non sono i danni fisici riportati: "Non avevo mai sofferto d'ansia e attacchi di panico prima, ora non riesco più a dormire se non con farmaci e questa cosa mi dà veramente fastidio: ho danni psicologici permanenti per l’accaduto" ci spiega.

"Io criticato dagli animalisti, ma non sono il primo a essere aggredito"

E a ferire il ragazzo sono state anche le critiche di molti animalisti che ritengono improbabile l'attacco da parte di un lupo in quell'area. Anche i veterinari, consultati nei mesi scorsi dal comune di Vasto in seguito ad altre aggressioni, avevano escluso che si potesse trattare di lupi per due ragioni: la prima è che questi animali si muovono sempre in branco, la seconda è che generalmente non si avvicinano e non attaccano le persone.

Eppure l'impressione di Stefano è diversa: "Molti animalisti hanno parlato di storia di fantascienza, hanno citato perfino cappuccetto rosso, ma la realtà è un'altra - insiste il 20enne - me lo sono trovato davanti agli occhi per venti minuti e so a memoria come è fatto: non ha mai abbaiato né ringhiato. A differenza di come avrebbe fatto un cane, l’animale che mi ha attaccato non ha fiatato. Inoltre i cani non corrono così, lui correva facendosi forza le zampe posteriori come un canguro, non è di certo la modalità che ci si aspetta da un cane. Poi la verifica spetta alle autorità competenti, che dovranno accertare che animale sia, la certezza al 100% non la posso avere. Io voglio solo che sia fatta chiarezza".

Il dubbio è che ci si possa trovare di fronte a una specie di cane che ricorda quella di un lupo, come ad esempio nel caso del pastore cecoslovacco, ma l'anomalia è che le aggressioni continuino da maggio (se ne registrano otto con quello dello scorso 27 luglio) e non si riesca a venirne a capo. E c'è anche chi, come il giornalista naturalista Giovanni Todaro, non ha nessun dubbio a parlare di attacchi da parte di lupi dopo aver visto i filmati delle telecamere di sorveglianza. Per Todaro, intervistato un mese fa da VastoWeb in occasione delle prime aggressioni verificatesi nell'area, i lupi, probabilmente una coppia, si sarebbero spinti sulla spiaggia per ricercare cibo. Gli attacchi nei confronti dei turisti non sarebbero attacchi di predazione, ma di difesa, e per questo non sarebbero letali: gli animali, secondo Todaro, starebbero semplicemente difendendo le proprie fonti di cibo.

"Non sono la prima persona che è stata attaccata: nei giorni scorsi sono stati aggrediti anche un signore che passeggiava e una bambina - sottolinea Stefano - Il sindaco aveva già emesso un’ordinanza senza successo, ma non mi pare che sia così complicato riuscire a catturarlo, ad esempio attraverso un’esca alimentare: è da maggio che c’è questo problema, il mio non è certo un episodio isolato, è strano non ci siano sviluppi".

Il sindaco: "Non siamo una località di lupi mannari: messa in pedi task-force senza precedenti"

Ma da cane a lupo cambiano molte cose. In primis le responsabilità: nel primo caso la responsabilità di attacchi da parte di animali randagi ricade sul comune, nel secondo caso sulla Provincia e sull'Ispra. Anche per questo il sindaco di Vasto, Francesco Menna, contattato da Today.it non si sbilancia: "Non so se sia un lupo o un cane, questa valutazione spetta agli organi competenti, sappiamo che questi attacchi nei confronti di persone isolate in spiaggia si verificano dall’una alle tre di notte - spiega il sindaco - ma il dato è che stiamo reagendo".

Menna ci racconta che è stata messa in piedi una vera e propria task-force fatta di droni, sensori termici e telecamere per catturare il selvatico aggressore oltre a squadre provenienti dal Parco Nazionale della Majella. Insomma, se per il sindaco il problema esiste, c'è anche una mobilitazione senza precedenti.

Perché è indubbio che questa storia impatti anche sul turismo di una delle aree più belle d'Abruzzo: "Abbiamo ricevuto anche la certificazione di Goletta Verde, siamo una delle spiagge più belle dell'Adriatico e non vorrei che questa vicenda ci penalizzasse" sottolinea Menna.

"Mi sono assunto la responsabilità di catturarlo, se dovesse essere un lupo parliamo di una specie protetta e non spetterebbe a noi - conclude Menna - teoricamente se ne dovrebbe occupare l’Ispra, ma a me non interessa. Per noi è essenziale portare il risultato a casa e mettere il territorio in sicurezza".

