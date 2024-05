La porta di casa sfondata, la lite e il sangue ovunque: come è morta Rachele Covino

San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, è sotto choc per la morte di Rachele Covino, l'anziana ritrovata senza vita sabato 25 maggio nella sua abitazione. I sospetti per l'omicidio sono tutti su un 43enne, bloccato mentre si aggirava per strada nudo e sporco di sangue. Gli inquirenti lavorano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Rachele Covino aveva 81 anni, era vedova e aveva due figli. Viveva in un'abitazione al piano terra di via sergente Padovano, non lontano dal centro storico del paese. A scoprire il cadavere sono stati i carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione al 112 che parlava di un uomo completamente nudo, non armato, che si aggirava per le vie del paese seminando il panico tra i residenti. In molti hanno filmato la scena e i video sono finiti in rete, diventando subito virali. L'uomo aveva vistose tracce di sangue su tutto il corpo. Ripercorrendo il percorso fatto dal 43enne, i militari dell'Arma hanno scoperto il cadavere dell'anziana.

Rachele Covino era per terra, nel garage. Tante le macchie di sangue nella stanza. L'autopsia chiarirà le cause del decesso, ma si ipotizza che la donna abbia avuto una colluttazione con chi poi l'ha uccisa. Forse strangolandola. Si ipotizza che il 43enne abbia sfondato a calci la porta della casa. La donna si sarebbe trovata quindi faccia a faccia con lui. L'uomo prima avrebbe tentato di fare irruzione anche nell'abitazione di un'altra famiglia, ferendosi, ma i presenti lo hanno mandato via e hanno chiamato i carabinieri.

"Quello che è accaduto - dice il sindaco Michele Crisetti -. è un episodio di una gravità inaudita mentre qui, a San Giovanni Rotondo, si festeggia San Pio. Ricordo la signora Rachele anche perché la incontravo spesso quando passeggiavo in zona. Una persona sempre gentile, con il sorriso sulle labbra, disponibile con tutti". A chi chiede conto dei sistemi di videosorveglianza in città, il primo cittadino risponde: "Le telecamere ci sono e funzionano già nel centro storico. Altre sono state progettate e verranno installate in altre zone della città. Mi permetto di dire che in questo specifico caso le telecamere non c'entrano molto, il "protagonista" non si è nascosto, anzi. E di fronte alla follia umana non c'è telecamera che tenga".