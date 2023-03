Nessuna traccia del boss in fuga da più di 10 giorni dopo l'evasione "da film"

Cambio della guardia. Amerigo Fusco è il nuovo comandante della Polizia penitenziaria al carcere nuorese di Badu 'e Carros. Si è insediato stamattina, arriva dal carcere di Opera e prende il posto di Francesco Dessì, che è stato sospeso per tre mesi dal Dap. Tutta colpa della fuga da film dal reparto di alta sicurezza del boss della mafia garganica Marco Raduano, che è latitante dal 24 febbraio scorso. Le immagini della sua fuga, calandosi con le lenzuola dal muro di cinta, hanno fatto il giro del mondo.

"Al nuovo dirigente spetta un compito importante - commenta il segretario della Fns Cisl Giovanni Villa - Dovrà studiare la pianta organica dell'istituto e sollecitare le nuove figure di sottufficiali di cui oggi la casa circondariale di Nuoro difetta. E non servono solo risorse umane, ma dotazioni tecnologiche e tutto quanto migliori la sicurezza nel carcere. Sul fronte delle indagini, "ci auguriamo prima di tutto che il detenuto evaso dall'elevata pericolosità possa essere catturato al più presto. Ma anche che il ministero della Giustizia, che sta conducendo un'inchiesta interna al carcere, ci dica in breve tempo se ci siano state falle nella sicurezza e responsabilità precise. Aspettiamo inoltre che la Procura di Nuoro, con l'inchiesta parallela aperta subito dopo l'evasione, faccia il suo corso".

Le ricerche di Raduano continuano. Impossibile escludere che abbia ormai lasciato la Sardegna. Nonostante abbia avuto alcune ore di tempo per allontanarsi prima dell'allarme, pare davvero difficile credere che Raduano sia riuscito in quel lasso di tempo a raggiungere subito un porto e lasciare l'isola. Se è vero che sono passate quasi due ore dal momento della fuga all'allarme, il boss non poteva sapere di quel clamoroso ritardo. Realistico pensare che abbia dunque "evitato di mettersi in strada" nell'immediatezza, come detto dal prefetto Giancarlo Dionisi pochi giorni dopo l'evasione. Ma ora sono passati 10 lunghissimi giorni da quel 24 febbraio. Di lui, nessuna traccia. E, senza che ci siano stati commenti ufficiali sul caso in queste settimane da parte di nessun esponente del governo, il caso è scomparso rapidamente anche dal racconto mediatico, per essere confinato solo nelle cronache locali.

Marco Raduano scontava una condanna definitiva a 19 anni per traffico di droga, ma è anche in attesa di giudizio in un altro processo alla mafia garganica. In passato ci vollero cinque mesi di ricerche dei carabinieri per rintracciarlo e notificargli la sorveglianza speciale disposta dopo la scarcerazione. Anche allora sapeva come e dove nascondersi.