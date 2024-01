Il raduno di Acca Larentia, scattano nuove denunce

Sale il numero dei denunciati per i saluti romani alla manifestazione commemorativa del 7 gennaio scorso presso la ex sede dell'Msi di via Acca Larenzia a Roma. La polizia ha identificato e denunciato altre 14 persone.

A loro si è arrivati anche grazie al contributo investigativo delle Digos di altre questure d'Italia, che hanno riconosciuto attivisti del movimento Casapound, che, per la circostanza, avevano raggiunto la Capitale per prendere parte alla manifestazione. Tra i 14 alcuni sono di Avellino, altri di Caserta, Napoli e Forli'- Cesena. A oggi sono 19 gli indagati.