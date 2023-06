Suocero uccide genero e nuora e si costituisce: "Pista passionale"

Si è costituito Raffaele Caiazzo, il 44enne di Caserta ritenuto il presunto autore del duplice omicidio avvenuto nella mattina di oggi, giovedì 8 giugno, a Sant'Antimo (Napoli). L'uomo si è presentato nella caserma Carabinieri di Gricignano di Aversa, adesso i militari lo stanno trasferendo nella caserma della compagnia di Giugliano in Campania. Poco prima la Procura di Napoli Nord aveva autorizzato la diffusione delle foto del principale sospettato dell'omicidio di un uomo e di una donna, genero e nuora, trovati morti in due luoghi diversi della città.

Questa mattina i militari sono intervenuti a piazzetta Sant'Antonio per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto, a terra, il cadavere del 29enne Luigi Cammisa raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Negli stessi momenti i carabinieri erano intervenuti in un appartamento di via Caruso 17, trovandovi la salma di Maria Brigida Pesacane, 24enne, anche lei raggiunta da colpi d'arma da fuoco. Secondo le prime informazioni trapelate i due giovani uccisi erano nuora e cognato: l'uomo avrebbe agito perché convinto che i due avessero una relazione, per questo motivo tra le piste seguite dagli inquirenti c'è soprattutto quella passionale. Le indagini sono solo all'inizio. Sul duplice omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Sul posto per dirigere le indagini il pm della procura della repubblica di Napoli Nord Aversa.