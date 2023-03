Il vicino di casa è scomparso: "Da lì escono topi e insetti, siamo disperati"

Raffaele Lioce, 80enne dipendente di Poste italiane in pensione, è scomparso da fine novembre a Foggia. Da quel giorno i suoi vicini di casa sono invasi da rifiuti, topi e cattivi odori. È questa la storia agghiacciante raccontata da "Chi l'ha visto?" su Rai3, denunciata da alcuni residenti di un condominio di viale Mazzini. I condomini hanno dovuto schermare il portone dell'abitazione dell'uomo per evitare che escano topi e insetti. Un vicino di casa, Silvano Pironti, dirimpettaio "dell'accumulatore seriale", ha commentato le immagini riprese da un terrazzo in cui si vedono topi scorrazzare sul balcone: "Non sappiamo nulla, non sappiamo cosa c'è dentro quella casa e cosa esce fuori, ho sigillato tutto perché cominciavano a uscire gli insetti".

Durante il servizio, sono state mostrate le immagini riprese anche all'interno dell'appartamento, in cui si vede una montagna di buste di immondizia e di materiale vario. "Abbiamo chiamato forze dell'ordine e vigili del fuoco, hanno dato un'occhiata e hanno detto che dentro non c'è nessuno", racconta un vicino di casa. L'anziano, ha evidenziato l'inviato del programma di Rai3, è seguito da un amministratore di sostegno. "Lo abbiamo avvisato tramite l'amministratore di condominio, chiedendogli di fare una denuncia di scomparsa. Subito dopo sono venuti di nuovo polizia e vigili del fuoco. Di lui non c'era traccia", ha spiegato Silvano, che per via dell'odore nauseabondo e degli insetti che uscivano dal portone d'ingresso, si è visto costretto a sigillarlo, "altrimenti non potevamo vivere qui, la puzza è insopportabile".

Sul pianerottolo c'è anche un nebulizzatore pronto all'uso. Un altro condomino sostiene che l'uomo buttasse giù dal balcone topolini morti e anche delle buste di immondizia. "Fateci sapere che fine ha fatto e bonificate l'appartamento - è l'appello disperato dei residenti della palazzina -. Abbiamo paura di stare in queste condizioni".