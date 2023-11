Tubo esplode all'improvviso, Raffaele muore a 38 anni: "Inaccettabile"

Si chiamava Raffaele Sardano e aveva 38 anni. E' l'ennesimo morto sul lavoro in Italia nel 2023. Il dramma si è consumato ieri in un istante, in un oleificio in una località sulla provinciale 231 fra Canosa di Puglia e Andria. L'uomo, operaio, è stato travolto da un'esplosione del tubo in acciaio di un macchinario che filtra l'acqua dall'olio, forse per la troppa pressione, ma serviranno ulteriore accertamenti per chiarire dinamica e cause dell'incidente mortale sul lavoro.

Raffaele Sardano è morto sul colpo per un violento trauma cranico. Vani tutti i soccorsi. Sul posto sono giunti agenti di polizia (con la Scientifica), i vigili del fuoco, oltre che il personale dello Spesal della Asl Bat. Il macchinario, che sarebbe parzialmente bruciato, è stato messo sotto sequestro.

La sindaca Bruno esprime tutto il cordoglio della città di Andria: "Ciao Raffaele, la città si stringe attorno al dolore della tua inaccettabile scomparsa. Non è mai facile fare il sindaco quando ti raggiungono notizie come questa; non è facile trovare le parole, non ce ne sono… È impossibile immaginare il dolore che colpisce la famiglia. Morire sul lavoro non dovrebbe essere possibile eppure continua ad accadere. La dinamica è in corso di accertamento, seguiremo gli sviluppi - spiega la prima cittadina - Ma nulla ti porterà di nuovo all’affetto dei tuoi cari. Siamo sconvolti. A tua moglie, alla vostra piccola bimba; a chi ti ha conosciuto; alla creatura che non vivrà il tuo sorriso; ai tuoi genitori, quanto strazio seppellire un figlio, quanta violenza; al tuo mondo l’abbraccio della Città, senza parole".

È dal 2013 che l'anno si chiude sempre in Italia con oltre mille denunce di infortunio mortale sul lavoro. Una strage quotidiana. Il 2022 si è chiuso a quota 1.090 morti.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp